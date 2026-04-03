Insieme per un Duomo, rinviata l'estrazione della lotteria benefica

È stata posticipata dal giorno di Pasquetta, 6 aprile, al prossimo 21 giugno l’estrazione della lotteria proposta dall’associazione Insieme per un Duomo a sostegno dei lavori di restauro della Collegiata di Domodossola. “Abbiamo scelto di prenderci un po’ di tempo, così da permettere a più persone di partecipare e dare una mano concreta a un progetto che riguarda tutta la comunità”, spiegano gli organizzatori.

“Nel frattempo - proseguono - però, c’è già qualcosa di bello da vedere. Anzi, da riscoprire.

Sono stati infatti riportati alla luce gli affreschi restaurati della navata centrale: un lavoro paziente, fatto con cura, che oggi restituisce alla Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso una luce e una bellezza che meritano davvero una visita. Se non siete ancora passati, questo è il momento giusto per farlo. E guardandoli da vicino si capisce anche una cosa: il lavoro non è finito. Restano ancora da restaurare le due navate laterali, un impegno importante che vogliamo portare avanti, passo dopo passo. La lotteria è uno di questi passi. Partecipare è un gesto semplice, ma concreto”.