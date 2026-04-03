Sacro Monte Calvario, le celebrazioni del Triduo Pasquale

Al Sacro Monte Calvario, luogo ideale per immergersi nel mistero pasquale della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù, le celebrazioni del Triduo Pasquale e della Pasqua si sono aperte il Giovedì Santo con la Messa dell'Ultima Cena e la lavanda dei piedi con i ragazzi della Prima Comunione, seguita la riposizione del SS. mo Sacramento.

Il 3 aprile alle 15 si terrà la celebrazione della Passione del Signore con il canto del Passio. Alle 20.30 la solenne Via Crucis lungo la via Regia con partenza dalla prima cappella ai piedi del Calvario segue il canto delle “Ultime Parole di Gesù sulla croce” e la benedizione con la reliquia della S. Croce. Sabato 4 aprile alle 22 solenne Veglia Pasquale di Risurrezione. Domenica di Pasqua 5 aprile le Messe saranno alle 10 e alle 17.30. Le celebrazioni saranno animate dalla Cappella Musicale.