Domodossola, aumentano gli incidenti ma diminuiscono le multe

Il corpo di polizia locale di Domodossola ha pubblicato la relazione annuale sulle attività svolte nel 2025, un documento che fotografa un anno intenso, segnato da un aumento degli incidenti stradali e da un impegno crescente nei servizi di sicurezza urbana, amministrativa e giudiziaria. Come si legge nella relazione, l’ammontare delle sanzioni effettivamente incassate si attesta a 16,64 euro pro capite, un dato che conferma un generale rispetto del Codice della Strada da parte dei cittadini.

Sul fronte della viabilità, gli agenti hanno rilevato 92 incidenti, in aumento dell’8,24% rispetto all’anno precedente, mentre i verbali per violazioni al Codice della Strada sono diminuiti del 20,41% (5.405 contro i 6.791 del 2024). Gli aumenti più significativi riguardano le patenti di guida ritirate, per un totale di 12 (+71%), e il fermo di veicoli circolanti privi di revisione, con un +123,8% e un totale di 235 (contro i 105 del 2024).

Il numero degli operatori resta fermo a 12, ben al di sotto dei 22 previsti dalla normativa regionale per una città delle dimensioni di Domodossola.

L’attività di polizia giudiziaria ha portato a numerose denunce, da episodi di guida in stato di ebbrezza a reati informatici, danneggiamenti e omissioni di soccorso. Le segnalazioni per reati sono, tuttavia, diminuite del 24,53% rispetto allo scorso anno, per un totale di 40. Tra i casi più rilevanti, il ritrovamento di un’auto con targhe falsificate e diversi interventi legati alla sicurezza delle persone.

Sul piano amministrativo, il 2025 segna un forte incremento dei controlli sul commercio e sull’abbandono dei rifiuti, oltre all’avvio dei controlli settimanali al mercato del sabato (116 effettuati nel primo anno dall’introduzione). Crescono sensibilmente (+127,7%) gli accertamenti di violazioni amministrative alle normative sul commercio, così come quelle sull’edilizia (+100%). In diminuzione, invece, le autorizzazioni richieste per passo carrabile (-31,8%).

Importante anche il contributo nelle manifestazioni pubbliche, nella Protezione Civile e nelle attività educative nelle scuole. La relazione ricorda inoltre l’avvio della sperimentazione del Taser 10, che rende Domodossola uno dei primi comuni sotto i 20.000 abitanti a dotarsi di questo strumento di difesa per gli operatori. Il comandante Marco Brondolo sottolinea infine l’impegno nella formazione continua e la collaborazione con le altre forze dell’ordine, elementi essenziali per garantire un servizio efficace in un contesto normativo complesso e in continua evoluzione.