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Viabilità e trasporti | 02 aprile 2026, 18:10

Ponte 88, scatta il vincolo storico-artistico: Rfi avvia nuove indagini sulla struttura

In occasione dell'interruzione del traffico ferroviario, saranno effettuati nuovi controlli a cui seguirà un nuovo tavolo tecnico

Ponte 88, scatta il vincolo storico-artistico: Rfi avvia nuove indagini sulla struttura

Nella giornata di oggi, 2 aprile, si è tenuta in Prefettura una riunione dedicata alla situazione del “Ponte 88” di Domodossola. All’incontro erano presenti il prefetto Matilde Pirrera, il sindaco Lucio Pizzi, coadiuvato dall’assessore competente e dagli uffici tecnici, le forze dell’ordine, la Soprintendenza dei beni culturali di Novara e del Verbano Cusio Ossola e dei rappresentanti di Rfi.

Come concordato in occasione della riunione precedente, si legge in una nota, “Rfi ha fatto pervenire al tavolo tecnico una approfondita relazione sull’infrastruttura: sulla base di questa documentazione, la soprintendenza competente ha reso un parere ed ha così deciso di apporre il vincolo di interesse artistico e storico, ai sensi del codice dei beni culturali.

Il riconoscimento del vincolo ha delle implicazioni tecniche che Rfi sta già esaminando: in occasione dell’interruzione del traffico ferroviario verranno svolte delle indagini ed ispezioni sulle condizioni di degrado della struttura, per comprendere il modo migliore di procedere nell’ottica della conservazione del manufatto e della sua restituzione all’uso pubblico. Una volta che Rfi avrà svolto queste indagini si terrà un altro tavolo tecnico di aggiornamento, verosimilmente già entro la fine di giugno”.

l.b.

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