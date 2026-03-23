Snow Pool Party, festa sotto la neve a Valdo FOTO

Ha nevicato tutto il giorno, con i fiocchi che hanno reso ancora più suggestiva la giornata. Grande successo per la 13ª edizione dello Snowpool Party, organizzata domenica 22 marzo a Valdo dalle 10 alle 18. Divertimento e voglia di stare insieme: l'obiettivo dell'evento. La tredicesima edizione dell'iniziativa quest'anno è stata accompagnata dalla neve, che ha continuato a cadere per tutta la giornata, regalando ulteriori suggestioni invernali alla prima domenica di primavera. Un plauso agli organizzatori, il Gruppo Giovani Antigorio, per la bella giornata, pienamente riuscita.