Snow Pool Party, festa sotto la neve a Valdo FOTO

Ha nevicato tutto il giorno, con i fiocchi che hanno reso ancora più suggestiva la giornata. Grande successo per la 13ª edizione dello Snowpool Party, organizzata domenica 22 marzo a Valdo dalle 10 alle 18. Divertimento e voglia di stare insieme: l'obiettivo dell'evento. La tredicesima edizione dell'iniziativa quest'anno è stata accompagnata dalla neve, che ha continuato a cadere per tutta la giornata, regalando ulteriori suggestioni invernali alla prima domenica di primavera. Un plauso agli organizzatori, il Gruppo Giovani Antigorio, per la bella giornata, pienamente riuscita.
In Breve
lunedì 23 marzo
domenica 22 marzo
sabato 21 marzo
venerdì 20 marzo
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?