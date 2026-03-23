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Eventi | 23 marzo 2026, 16:40

Snow Pool Party, festa sotto la neve a Valdo FOTO

Riuscita la 13esima edizione della manifestazione promossa dal Gruppo Giovani Antigorio

Ha nevicato tutto il giorno, con i fiocchi che hanno reso ancora più suggestiva la giornata. Grande successo per la 13ª edizione dello Snowpool Party, organizzata domenica 22 marzo a Valdo dalle 10 alle 18. Divertimento e voglia di stare insieme: l'obiettivo dell'evento. La tredicesima edizione dell'iniziativa quest'anno è stata accompagnata dalla neve, che ha continuato a cadere per tutta la giornata, regalando ulteriori suggestioni invernali alla prima domenica di primavera. Un plauso agli organizzatori, il Gruppo Giovani Antigorio, per la bella giornata, pienamente riuscita.

Marco De Ambrosis

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