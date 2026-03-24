“Intelligenza Naturale”: scienza e spiritualità a confronto sul futuro dell’uomo

Un confronto tra scienza e spiritualità per interrogarsi su una delle domande più profonde del nostro tempo: che cosa resta dell’intelligenza umana mentre cresce quella artificiale?

È questo il cuore di "I.N. Intelligenza Naturale", l’evento in programma giovedì 23 aprile al Phenomenon Live Club di Fontaneto d’Agogna. Un appuntamento che si propone come un dialogo aperto e senza schemi tra due visioni solo apparentemente lontane, unite dalla volontà di comprendere il presente e immaginare il futuro.

Sul palco si confronteranno Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-direttore del laboratorio VRAI – Vision, Robotics & Artificial Intelligence, e padre Natale Brescianini, monaco benedettino camaldolese, formatore e coach, da anni impegnato nell’esplorazione della dimensione interiore e della consapevolezza umana.

L’incontro nasce da una riflessione sempre più attuale: l’intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro, i processi decisionali e persino la creatività. Ma può davvero sostituire l’uomo o esiste una dimensione dell’intelligenza umana che resta irriducibile alla tecnologia?

"I.N. Intelligenza Naturale" non vuole offrire risposte semplici, ma aprire uno spazio di confronto capace di mettere in luce tensioni, limiti e opportunità di un’epoca in rapido cambiamento. Un’occasione rivolta a chi non vuole subire il futuro, ma comprenderlo e viverlo con maggiore consapevolezza.

L’evento fa parte della rassegna "Phenomenon on Stage", dedicata ai grandi protagonisti dal vivo. Il locale aprirà il ristorante dalle ore 19 per chi desidera cenare prima dello spettacolo, mentre l’apertura delle porte è prevista alle 20:30 e l’inizio alle 21.

I biglietti sono disponibili in prevendita a 20 euro più diritti, oppure a 26 euro in cassa. Per informazioni, prenotazioni cena (0322 862870) e acquisto biglietti è possibile consultare il seguente link.

