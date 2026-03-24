'Fossili in città': a Domodossola terzo appuntamento della rassegna Tra scuola e scienza

Venerdì 27 marzo alle ore 17.30, la rassegna propone una conferenza di paleontologia dal titolo “Fossili in città”, dedicata alla scoperta dei resti di organismi vissuti milioni di anni fa anche nei luoghi più inaspettati del territorio urbano e naturale.

Massimo Delfino, Professore Ordinario di Paleontologia e Paleoecologia all’Università di Torino, accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta dei fossili, spiegando come questi reperti possano raccontare la storia della Terra, dell’ambiente e della vita antica. La conferenza offrirà esempi concreti e strumenti di lettura scientifica per comprendere la geologia del territorio e stimolare curiosità e riflessione su come il passato influenzi il presente. L’incontro si terrà presso la Sala Falcioni della Soms a Domodossola, aperto a studenti, appassionati di scienza e cittadini.