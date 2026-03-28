 / Basket

Basket | 28 marzo 2026, 09:47

Findomo parte forte nella poule salvezza: Collegno battuto al Pala Raccagni

I granata dominano fin dall’inizio e chiudono 74-61 trascinati da Frank e Bertoldo; esordio stagionale per il capitano Francesco Petricca

Findomo parte forte nella poule salvezza: Collegno battuto al Pala Raccagni

Disco verde per la Findomo nella prima gara della poule salvezza. Ieri sera al Pala Raccagni i granata hanno avuto la meglio su Collegno per 74-61, al termine di una partita sempre saldamente in controllo per la squadra di De Tomasi.

Il match si è indirizzato fin dalle prime battute, con i padroni di casa capaci di costruire un vantaggio in doppia cifra già all’intervallo, chiuso sul 40-29. Collegno ha provato a rientrare in partita nel terzo quarto, arrivando fino al -5, ma senza mai riuscire a impensierire davvero la Findomo.

A spegnere definitivamente le speranze degli ospiti è stata la fiammata nell’ultimo periodo firmata da Frank e Bertoldo, autori di 24 punti a testa, decisivi per il definitivo allungo.

Da segnalare anche il ritorno in campo del capitano Francesco Petricca, finora non utilizzato in stagione: per lui 21 minuti con 2 punti a referto, ma soprattutto una leadership evidente in campo.

Per Domo ora due settimane di sosta, prima di tornare in campo per la trasferta di Paruzzaro, dove proseguirà il cammino nella poule salvezza.

Daniele Piovera

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore