Findomo parte forte nella poule salvezza: Collegno battuto al Pala Raccagni

Disco verde per la Findomo nella prima gara della poule salvezza. Ieri sera al Pala Raccagni i granata hanno avuto la meglio su Collegno per 74-61, al termine di una partita sempre saldamente in controllo per la squadra di De Tomasi.
Il match si è indirizzato fin dalle prime battute, con i padroni di casa capaci di costruire un vantaggio in doppia cifra già all’intervallo, chiuso sul 40-29. Collegno ha provato a rientrare in partita nel terzo quarto, arrivando fino al -5, ma senza mai riuscire a impensierire davvero la Findomo.
A spegnere definitivamente le speranze degli ospiti è stata la fiammata nell’ultimo periodo firmata da Frank e Bertoldo, autori di 24 punti a testa, decisivi per il definitivo allungo.
Da segnalare anche il ritorno in campo del capitano Francesco Petricca, finora non utilizzato in stagione: per lui 21 minuti con 2 punti a referto, ma soprattutto una leadership evidente in campo.
Per Domo ora due settimane di sosta, prima di tornare in campo per la trasferta di Paruzzaro, dove proseguirà il cammino nella poule salvezza.