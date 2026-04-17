Findomo al Pala Raccagni per la salvezza: sfida decisiva contro Montalto Dora

Torna al Pala Raccagni la Findomo, impegnata questa sera alle ore 21.00 nella terza giornata della poule salvezza. I granata, come le altre tre squadre del girone, hanno due punti in classifica, frutto di una vittoria e di una sconfitta. Equilibrio totale dunque in una formula particolare: le prime due si salvano, l'ultima retrocede, cosi come le due peggiori penultime dei tre gironi. Insomma, un bel rebus che si può risolvere più facilmente in un modo chiaro: vincendo più partite possibili. L'avversaria di giornata è Montalto Dora e gli ossolani giocheranno senza Petricca, con Maestrone in dubbio e con Cerutti che invece dovrebbe tornare. "Fondamentale l'approccio: dobbiamo subito spingere sull'acceleratore e fare capire ai nostri avversari che vogliamo fortissimamente la vittoria" - le parole di Petricca.
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