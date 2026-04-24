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Sport | 24 aprile 2026, 10:30

Findomo, sfida decisiva a Collegno: in palio punti pesanti per la salvezza

Questa sera alle 21 gli ossolani in campo per una gara cruciale: Petricca: "Servono intensità e difesa per vincere"

Findomo, sfida decisiva a Collegno: in palio punti pesanti per la salvezza

Sfida cruciale per la Findomo. Ossolani sul parquet di Collegno questa sera alle 21 per una partita che può valere davvero tanto per la missione salvezza dei granata. Una vittoria rilancerebbe De Tomasi e compagni, un ko invece rischierebbe di affossarli: ecco spiegata l'importanza di questi 40'.

"Siamo reduci da una sconfitta casalinga - cosi il capitano - giocatore Francesco Petricca - e sappiamo perfettamente che dobbiamo rifarci per aumentare le nostre chances di salvezza. Affrontiamo una squadra che come noi ha bisogno dei due punti: ha perso a Paruzzaro in volata, di 4, tirando con il 20% dalla lunetta e con un 1/11 nell'ultimo quarto dalla linea della carità. Saranno belli motivati, ma lo saremo anche noi: è una sfida che si vince con l'intensità e con la difesa - la chiosa di Petricca.

Daniele Piovera

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