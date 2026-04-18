Dr1, pesante sconfitta della Findomo sul campo di Montalto Dora

Pesante sconfitta, non nel punteggio (58-60), ma per la classifica, per la Findomo. Ieri sera al Pala Raccagni i granata hanno ceduto al cospetto di Montalto Dora. Partita risolta in volata, con la Cestistica che è stata avanti nel punteggio per 38' prima di subire il sorpasso ospite in vista del traguardo. “Spiace tantissimo - così capitan Petricca a fine partita - perché i ragazzi hanno dato tutto e anche di più: qualcuno (compreso lui, ndr) ha giocato sul dolore e rischiando infortuni seri proprio per attaccamento alla maglia. È un ko pesante, moralmente e per la classifica: abbiamo pagato le percentuali al tiro, specialmente dalla linea della carità con una infinità di tiri liberi sbagliati. Ora dobbiamo cancellare la sconfitta e pensare che mancano tre partite alla fine della poule salvezza: dobbiamo vincerne due per ottenere una salvezza che si è fatta complicata, inutile negarlo”, la chiosa di Petricca.

C'è invece grande attesa a Omegna per gara tre della semifinale play-off tra Autotrasporti Sacchi Foma e Borgo Ticino: primo match ball per i ragazzi di Zaccardini, che possono clamorosamente chiudere la serie da underdog. Dopo aver vinto con merito le prime due partite in trasferta, la serie si sposta nel catino del PalaBagnella. “Non abbiamo ancora fatto nulla: l'ho detto e ripetuto, ma i ragazzi lo sanno. Affrontiamo una belva ferita, che ha valori ed è spalle al muro: servirà un'altra grande prestazione”, così l'allenatore della Fulgor.