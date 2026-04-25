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Basket | 25 aprile 2026, 12:06

Tracollo Findomo: Cestistica travolta a Collegno

Sconfitta pesante nella poule salvezza (77-35), le speranze di permanenza in DR1 si riducono

Tracollo Findomo: Cestistica travolta a Collegno

Tracollo Findomo. Cestistica travolta, 77-35, sul parquet di Collegno nella quarta giornata della poule salvezza: le speranze di mantenere la DR1 per i granata si assottigliano sempre più. Mai in partita Domo: meno 21 all'intervallo, padroni di casa sempre in controllo del gioco e del punteggio.

“Purtroppo questa partita- l'analisi del capitano giocatore Francesco Petricca - è lo specchio dell'ultimo periodo: ci alleniamo quando va bene in 7-8 e dopo diventa difficile esprimere un rendimento all'altezza. I nostri avversari ci hanno aggredito fin da subito, ci hanno menato e sono stati più pronti in tutto. L'aritmetica ci dà ancora una speranza di salvezza, chiaro che la prossima partita con Paruzzaro sarà l'ultima fermata: non potremo certamente trovare la forma con un allenamento in settimana. Ma dovremo dare tutto in campo, tirando fuori orgoglio ed energie che probabilmente non ci sono” conclude Petricca.

Daniele Piovera

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