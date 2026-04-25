Tracollo Findomo: Cestistica travolta a Collegno

Tracollo Findomo. Cestistica travolta, 77-35, sul parquet di Collegno nella quarta giornata della poule salvezza: le speranze di mantenere la DR1 per i granata si assottigliano sempre più. Mai in partita Domo: meno 21 all'intervallo, padroni di casa sempre in controllo del gioco e del punteggio.

“Purtroppo questa partita- l'analisi del capitano giocatore Francesco Petricca - è lo specchio dell'ultimo periodo: ci alleniamo quando va bene in 7-8 e dopo diventa difficile esprimere un rendimento all'altezza. I nostri avversari ci hanno aggredito fin da subito, ci hanno menato e sono stati più pronti in tutto. L'aritmetica ci dà ancora una speranza di salvezza, chiaro che la prossima partita con Paruzzaro sarà l'ultima fermata: non potremo certamente trovare la forma con un allenamento in settimana. Ma dovremo dare tutto in campo, tirando fuori orgoglio ed energie che probabilmente non ci sono” conclude Petricca.