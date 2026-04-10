Dr1, Autotrasporti Sacchi Foma e Findomo in trasferta

Dopo la sosta per la Pasqua, si riprende la stagione in Dr1, con le semifinali play-off e la pool salvezza nelle quali sono impegnate rispettivamente Autotrasporti Sacchi Foma e Findomo. La squadra allenata da coach Zaccardini gioca gara 2 ancora in trasferta, sul parquet di Borgo Ticino: fattore campo saltato grazie al successo in gara 1, a chiudere una partita perfetta specialmente in attacco. “La serie è lunghissima - così l'allenatore della Fulgor - e dobbiamo essere consapevoli di non aver ancora fatto nulla. Certo avremo meno pressione rispetto ai nostri avversari: dovremo essere bravi a sfruttare questa condizione psicologica, cercando di mettere intensità ed esprimendo le nostre qualità".

La Cestistica, invece, che nella prima partita del girone ha superato Moltalto Dora, sarà di scena a Paruzzaro. “Vincere in trasferta ci darebbe ulteriore spinta verso la conquista della salvezza: ci proveremo con tutte le nostre forze”, le parole di Petricca, che sarà ancora sul parquet nella doppia veste di giocatore-allenatore.