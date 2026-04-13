Findomo ko nella poule salvezza: Paruzzaro vince 76-64

Bagarre salvezza. Nella poule dopo due partite tutte le squadre sono appiate a quota 2, con una vittoria ed una sconfitta. Nulla da fare ieri sera per la Findomo, battuta da Paruzzaro per 76-64. Ossolani senza Maestrone e Cerutti, oltre che privi di Bertaldo che ha terminato la sua avventura con la Cestistica.

"Eravamo in condizioni difficili, tanto che nonostante qualche problema fisico sono dovuto scendere sul parquet ( 29' con 16 punti ndr). Abbiamo sbagliato l'approccio difensivo - cosi il capitano giocatore Francesco Petricca - e questo non possiamo e dobbiamo farlo: è vero che eravamo in difficoltà, ma quasi 80 punti subiti sono troppi per sperare di vincere. Le percentuali al tiro vanno e vengono, diverso il discorso per aggressività ed intensità. Questa poule è una lotta continua: dobbiamo subito capirlo e regolarci di consegenza, sperando ovviamente in qualche rientro altrimenti si fa dura".