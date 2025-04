Pennestri: “Buona stagione per la Pro Vigezzo”

Il derby verbanese va alla Voluntas Suna. I padroni di casa obbligano i freschi campioni dell’Esio alla terza sconfitta stagionale, finisce 3-2 al termine di una partita divertente tra due squadre che non avevano più nulla da chiedere al campionato. Gli ospiti passano in vantaggio due volte, prima con Mancin al 40’ e poi con Preiata al 68’, ma devono arrendersi alla rete di Borgotti e alla doppietta di Fortina, che regalano ai granata una vittoria prestigiosa.

Sconfitta per la Pro Vigezzo, che cade nettamente sul campo del Dormelletto Comignago. I ragazzi di mister Pennestri faticano per tutta la gara contro una delle formazioni più solide del campionato e cedono 3-0 senza appello. I vigezzini mentalmente sono ormai già in vacanza, dopo un campionato discreto ma chiuso lontano dalla zona playoff.

Mister Ivano Pennestri commenta così la stagione dei rossoblù: “E’ stata nel complesso una buona stagione, in linea con gli obiettivi della società, che a me e ai ragazzi aveva chiesto solamente la permanenza in categoria. Considerando i diversi infortuni e problemi incontrati durante l’anno, direi che siamo stati bravi a centrare l’obiettivo senza troppa difficoltà, io personalmente ambivo a qualcosina in più, ma purtroppo non è stato possibile lottare fino alla fine per i playoff, anche per il rendimento delle tre squadre davanti. Mi dispiace solo che in queste ultime partite abbiamo già staccato la spina, da un lato posso capirlo perché non c’erano più obiettivi di classifica, ma non sono soddisfatto di questo atteggiamento. Per la prossima stagione devo valutare il da farsi, probabilmente mi prenderò un anno sabbatico per problemi personali, comunque deciderò nelle prossime settimane”.

A sorridere in questa giornata è il Fomarco, che conquista tre punti fondamentali nella sfida salvezza contro il Casale Corte Cerro. I biancoverdi trovano finalmente il primo successo del girone di ritorno, e ottengono un sonoro 3-0 grazie a Romano, autore del vantaggio al 14’, e a una doppietta di Malvicini (36’ e 69’). Gli uomini di Piccinini salgono così in decima posizione, a un passo dalla salvezza diretta, e scavalcano proprio i casalesi e il Cireggio. I cusiani incassano una sconfitta netta che li relega in zona playout, in attesa dell’ultima di campionato.

Il Cireggio non va oltre lo 0-0 nell’importante match contro la Crevolese. Una gara equilibrata e povera di emozioni, in cui le due formazioni si sono annullate a vicenda. I ragazzi del presidente Biggio sono matematicamente salvi, mentre gli omegnesi restano al terzultimo posto insieme al Casale, con un solo punto conquistato nelle ultime due uscite.

Ennesima sconfitta per il Crodo, superato 3-0 dal Maggiora a Verampio. I ragazzi di mister Marta devono cedere di fronte alle maggiori motivazioni degli avversari, che puntano almeno a disputare i playout.

Risultati:

Fomarco Don Bosco Pievese - Casale Corte Cerro 3 - 0; Cireggio - Crevolese 0 - 0; Voluntas Suna - Esio Verbania 3 - 2; Riviera D'Orta - Gargallo 0 - 1; Crodo - Maggiora 0 - 3; Dormelletto Comignago - Pro Vigezzo 3 - 0; Castellettese - Varallo Pombia 1 - 3

Classifica:

Esio Verbania 64 - Castellettese 54 - Dormelletto Comignago 53 - Varallo Pombia 43 - Gargallo 39 - Riviera D'Orta 38 - Pro Vigezzo 36 - Voluntas Suna 35 - Crevolese 30 - Fomarco Don Bosco Pievese 28 - Cireggio 26 - Casale Corte Cerro 26 - Maggiora 20 - Crodo 9