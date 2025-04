Controlli nel fine settimana, sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza o alterazione da droghe

I carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno intensificato nell’ultima settimana i controlli su tutto il territorio della provincia, concentrandosi sulla prevenzione dei reati in generale e sul contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra i conducenti di veicoli. Il bilancio dell’attività di controllo del territorio è di 5 persone denunciate in stato di libertà perché trovati alla guida dei propri veicoli in stato di alterazione psicofisica per l’abuso di sostanze alcoliche, nonché una per guida sotto gli effetti di stupefacenti. Un ultimo soggetto sanzionato amministrativamente poiché con un tasso alcolico inferiore a 0,80 gr/l.

Nel centro di Omegna i carabinieri della compagnia di Verbania hanno denunciato un automobilista che una volta fermato dai militari per un normale controllo aveva palesato evidenti sintomi dell’assunzione di sostanze alcoliche. A specifica richiesta lo stesso si è però rifiutato di sottoporsi al test etilometrico e pertanto è stato deferito per guida in stato di ebrezza.

In Ossola invece i Carabinieri hanno sottoposto a controllo a Villadossola un uomo alla guida della propria autovettura, al quale i militari hanno chiesto, dati alcuni segnali percepiti dagli stessi, di sottoporsi al test per verificare l’assunzione di stupefacenti. Lo stesso però si è rifiutato e pertanto è stato denunciato con il contestuale ritiro della patente. A Domodossola invece i carabinieri hanno fermato alla guida della propria autovettura un 40enne con un tasso alcolemico pari a 0,94 gr/l. Anche per quest’ultimo è scattata la denuncia all’A.G. con il relativo ritiro della patente di guida. Tra i comuni di Montecrestese e Masera sono state due le persone fermate alla guida dei rispettivi veicoli con tassi alcolemici compresi tra 1,32 e 1,48 gr/l, e pertanto sono stati anche loro denunciati per guida in stato di ebrezza con ritiro della patente. A Crevoladossola invece un uomo è stato fermato mentre era a bordo di una bicicletta. Data l’andatura incerta i militari hanno deciso di fermarlo per un controllo, dal quale è emerso un palese stato di ebrezza, il più alto della serata con un tasso alcolemico pari a 2,25 gr/l, anche per lui la denuncia penale senza però il ritiro della patente in quanto era a bordo del velocipede. Un’ultima persona è stata segnalata infine all’Autorità amministrativa perché alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico inferiore a 0,80 gr/l, per lui oltre alla sanzione amministrativa anche il ritiro della patente di guida.