Fine settimana di successi per la Scuola Tennis Domodossola

Successo nel fine settimana per l'under 16 della Scuola Tennis Domodossola: un 3-0 sui campi di Momo frutto delle ottime prestazioni di Nicolas Bellardi, Matteo Huber e Davide Cereda. I giovani dell'under 12 hanno fatto invece il colpo a Ghiffa, con un successo per 2-1. Festa dunque per Daniele Pinna, Leonardo Bassa, Samuele Debiasi e Gabriel Colafato. Non hanno sfigurato nel torneo under 16 a squadre Giulia Delvescovo e Sara Simeone, che hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della forte Crescentino. Infine, per l'under 14, sconfitta a Lesa per 2-1: da evidenziare comunque la prima vittoria di Ludovica Legnani. Buona la prestazione anche Virginia Coletto.