Maltempo, Lana si coordina con Enel: “Monitoraggio costante delle dighe, ma al momento situazione sotto controllo”

Il presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Alessandro Lana, appena rientrato da Roma, ha subito voluto sincerarsi della situazione delle dighe nelle valli ossolane.

“Insieme al sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi – ha dichiarato Lana – ci siamo coordinati con i responsabili di Enel per comprendere la situazione delle dighe e l’eventualità di doverle aprire, con il rischio di superare la soglia di guardia, lungo il fiume Toce. Fortunatamente, grazie a un’azione preventiva di pulizia molto efficace messa in atto da Enel, la situazione è sotto controllo.”

Le dighe, infatti, stanno regolarmente incamerando l’acqua e i livelli sono al momento gestibili. “Non c’è necessità di aperture straordinarie – ha spiegato Lana – e la quota neve è compresa tra i 1800 e i 2000 metri, un dato che al momento non preoccupa.”

Enel, da parte sua, ha aumentato la presenza di reperibili per garantire un monitoraggio costante degli impianti e del territorio. “C’è stata grande disponibilità e collaborazione da parte loro – ha sottolineato il presidente – una sinergia importante in un momento delicato come questo.”

Lana ha comunque rassicurato che, in caso di un’evoluzione peggiorativa, i sindaci del territorio saranno avvisati con tempestività, così da poter attivare tutte le misure necessarie a tutela della popolazione.