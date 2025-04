Record di precipitazioni a Domodossola: mai così tanta acqua in un solo giorno dal 1871

Che quello di questi giorni fosse un fenomeno meteorologico fuori dall’ordinario è ormai evidente, ma risulta ancora più impressionante il dato che emerge dalle analisi dell’osservatorio meteorologico di Domodossola - Collegio Rosmini sulle precipitazioni che hanno colpito la città nella giornata di ieri, mercoledì 16 aprile. Secondo i dati raccolti da quella che è stata nominata “stazione centenaria” - gestita dal Cnr-Irsa di Verbania-Pallanza - e condivisi dalla Società Meteorologica Italiana, Domodossola ha stabilito un primato di piovosità giornaliera per qualunque mese dell'anno nella serie storica avviata nel lontano 1871.

In poche parole, non aveva mai piovuto così tanto in un solo giorno negli ultimi 154 anni. Per ora sono stati infatti registrati 351 mm di pioggia (fino alle 8.00 di questa mattina): il dato ha superato il precedente record, stabilito il 25 agosto 1987, con 247,6 mm (e anche il record relativo esclusivamente al mese di aprile, stabilito il 30 aprile 1977 con 174 mm).

In termini più generali, l’incredibile ondata di maltempo che si sta abbattendo sull’Ossola – ma anche su tutto il resto del Piemonte – si sta delineando, secondo la Società Meteorologica Italiana, come “un evento tra i più notevoli per entità ed estensione in queste zone nel periodo successivo all'alluvione dell'ottobre 2000”.