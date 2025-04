Maltempo, Lana: "Piogge in calo, ma ancora alta l’attenzione sul territorio"

"Le piogge stanno calando, ma va ancora monitorato il territorio nei prossimi giorni per le verifiche nei vari paesi colpiti dagli eventi di questi due giorni". È l’aggiornamento del presidente della Provincia del Vco, Alessandro Lana, dopo le intense precipitazioni che hanno interessato il territorio nelle ultime 48 ore.

Le criticità principali rimangono in Valle Anzasca, dove, ha spiegato Lana "per questa notte la strada è ancora interrotta, anche se percorribile per i mezzi di emergenza". In Formazza, invece, "la statale è chiusa per un piccolo tratto, con deviazione su una strada di emergenza comunale".

Non migliora al momento la situazione a Villadossola, in località Tappia, dove restano evacuate le famiglie coinvolte.

Per quanto riguarda la viabilità gestita dalla Provincia, il presidente Lana ha specificato: "Le strade provinciali sono tutte riaperte, tranne un lato della Calasca Castiglione e della Cicogna. Per queste due situazioni sono necessari ulteriori rilievi da parte dei geologi nella giornata di domani".

Preoccupazione anche a Domodossola, nella frazione Monteossolano, dove gli abitanti risultano ancora isolati. "Il Comune – ha precisato Lana – ha provveduto insieme al coordinamento di Protezione civile e al Soccorso alpino a organizzare i servizi di trasporto e soccorso".

Situazione più tranquilla nelle zone del Cusio e del Verbano. "Al momento – conferma Lana – la situazione sembra stabile, fatta eccezione per la frazione Cicogna nel comune di San Bernardino Verbano".

Sul fronte delle valutazioni dei danni, ancora presto per fare bilanci. "A livello di impatto sul territorio è ancora presto per fare delle stime – ha detto il presidente – ma cogliamo con favore, vista anche la nostra richiesta, il fatto che la Regione Piemonte abbia chiesto lo stato di calamità al Governo".

Infine, Lana ha voluto ringraziare chi ha lavorato senza sosta in queste ore complesse: "Proseguo nel mantenere i contatti con i sindaci del territorio per ogni eventuale supporto. Ringrazio nuovamente il Coordinamento di Protezione civile, i Vigili del Fuoco, gli Aib, il Soccorso alpino, i nostri uffici viabilità, i cantonieri, la Polizia provinciale, le forze dell’ordine, Enel e Acqua Novara Vco per il lavoro svolto in stretta sinergia".