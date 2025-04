Ossola sotto la pioggia: Macugnaga isolata, treni fermi sia per la Svizzera sia verso MIlano

È stata una notte di intensa preoccupazione in tutto il Verbano Cusio Ossola, messo a dura prova da una violenta ondata di maltempo che sta colpendo l’intero territorio provinciale e buona parte del Piemonte. La quantità di pioggia caduta nelle ultime ore è eccezionale: a Domodossola si sono registrati ben 328 millimetri in un solo giorno, un dato che corrisponde alle precipitazioni medie di tre mesi. Secondo le previsioni, le precipitazioni proseguiranno almeno fino alla tarda mattinata di oggi, giovedì.

Macugnaga isolata a causa di una frana

Una frana caduta nella zona di Pontegrande, nel comune di Bannio Anzino, ha interrotto la strada statale della Valle Anzasca, rendendo di fatto isolata Macugnaga e tutta la parte alta della vallata. La situazione è critica anche sulla superstrada dell’Ossola, dove si segnalano numerosi punti soggetti ad allagamenti.

Allerta a Vogogna, chiusa una provinciale

Nel comune di Vogogna, in particolare nella zona Cerami, preoccupa il livello del fiume Toce. Ai cittadini è stato consigliato di salire ai piani superiori delle abitazioni per precauzione. È stata inoltre chiusa una tratta della strada provinciale a causa del rischio esondazione del rio Tocetta.

Ferrovie e treni bloccati

È ancora interrotta la circolazione ferroviaria tra Premosello e Domodossola. Trenitalia ha aggiornato il proprio sito con il nuovo piano dei trasporti sulla linea internazionale del Sempione. Bloccati anche i treni BLS diretti a Briga, molto utilizzati dai lavoratori frontalieri.

Villadossola: 40 evacuati dopo la frana

Il punto più critico si registra a Villadossola, dove una frana ha colpito la frazione Valpiana nella giornata di mercoledì. Circa quaranta persone sono state evacuate dalle loro abitazioni. A fornire un aggiornamento sulla situazione è stato nella notte il presidente della Provincia Alessandro Lana, rientrato da Roma dopo una riunione dell’Unione Province Italiane.

Frane e smottamenti in diverse località

Durante la ricognizione notturna, Lana ha elencato altre situazioni critiche. A Calasca Castiglione è stata chiusa in via precauzionale una strada provinciale: nella giornata di oggi verrà effettuato un sopralluogo tecnico da parte di un geologo per valutare la stabilità del versante. A Bognanco uno smottamento in zona Fonti è stato rapidamente sistemato grazie al lavoro congiunto tra Comune e cantonieri provinciali. A Vogogna, la situazione del rio Tocetta potrebbe richiedere l’evacuazione di ulteriori famiglie.

Sempre a Bannio Anzino, è chiusa la strada gestita da Anas in seguito alla frana a Pontegrande. A Omegna, nella frazione di Agrano, si è verificato uno smottamento sulla provinciale, subito risolto grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. A Beura Cardezza, mercoledì si è resa necessaria la chiusura della strada per Cardezza e l’evacuazione di alcuni nuclei familiari nella frazione di Cuzzego.