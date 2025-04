Le domesi Elisa Nunziatini Salhi e Caterina Curcio selezionate per la mostra internazionale di bambole di Praga

Le domesi Elisa Nunziatini Salhi e Caterina Curcio sono state selezionate per partecipare alla decima mostra internazionale di bambole artistiche di Praga. Per Nunziatini non è la prima volta: era già stata scelta per l’esposizione di Praga lo scorso anno.

Le loro creazioni sono realizzate con la tecnica dell’amigurumi, dell’uncinetto, della stoffa e del ricamo. Le due artiste domesi avranno dunque la possibilità di confrontarsi con oltre 120 colleghi provenienti da 17 Paesi del mondo, che si incontreranno dal 7 al 9 novembre al Lucerna Palac di Praga. Elisa Nunziatini Salhi e Caterina Curcio sono le uniche due italiane ad essere state selezionate.

Nel 2024 le due domesi avevano anche partecipato alla mostra delle bambole che si è tenuta nel mese di giugno a Domodossola in Piazza Fontana e già da due anni sono presenti come bancarella di qualità ai mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore.

Grazie alla disponibilità e collaborazione del gruppo Arsciol di Vagna Elisa e Caterina indosseranno durante la mostra di Praga i vestiti tipici delle nostre valli così come i pregiati materiali che utilizzano per confezionare le bamboline sono tutti reperiti dalle sorelle Cerutti del negozio Idealegno e da Barbara Migliorati del negozio Il Garbuglio, entrambi di Domodossola.