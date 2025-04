Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco

Cinque giorni di lutto nazionale. È quanto stabilito dal governo italiano, su invito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il consiglio dei ministri tenutosi alle 12 di oggi, 22 aprile, per la morte di Papa Francesco. I giorni di lutto nazionale partono dunque oggi e termineranno sabato 26 aprile, giorno dei funerali del Santo Padre.

In questi giorni, dunque, le bandiere di tutti gli edifici pubblici saranno a mezz’asta e le autorità pubbliche si astengono da impegni sociali, a meno che si tratti di eventi di beneficenza, mentre non è prevista la chiusura di scuole e uffici pubblici, dove sarà possibile osservare un minuto di silenzio. Potranno subire modifiche o cancellazioni anche eventi sportivi, musicali, culturali o di altro genere, che non siano di beneficenza.

Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci ha chiarito che non è prevista la sospensione delle celebrazioni, programmate in tutta Italia, per il 25 aprile, giorno dell’80° anniversario della Liberazione: "Tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno”, ha spiegato il ministro.