Il grazie di Uncem a Papa Francesco: "Ha costruito unità e pace, ne abbiamo bisogno per le nostre comunità"

Uncem si unisce al ringraziamento unanime di tutta la Chiesa e di tutto il mondo per la vita e la missione di Papa Francesco. "Ha costruito unità e pace. Ne abbiamo tanto bisogno, partendo da noi, dalle nostre comunità, dai nostri comuni, dai nostri territori. Comuni per la pace, come aveva ripetuto. Siamo con lui, gli diciamo grazie", afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

"Laudato Si, Laudate Deum, insieme con la Fratelli Tutti sono punti fermi del nostro impegno - prosegue Bussone - la tragedia climatica, l'ecologia integrale che si intrecciano con la necessità di giustizia, la riduzione delle sperequazioni e delle disuguaglianze ovunque. La sua testimonianza di Vangelo vive in noi. Cresce nella testimonianza nostra, di unità e sinergia. Il noi del Camminare insieme e del Sinodo. Che abbiamo voluto sempre vivere anche per i nostri enti locali, monito per la politica, decisivo per cambiare le Istituzioni. Crediamoci. Grazie Francesco".