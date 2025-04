San Domenico, 223 mila euro per riparare i danni del nubifragio di giugno 2024

E’ di 233 mila euro l’importo dei lavori per l’intervento sul rio Croso, tra San Domenico e l’Alpe Campo, in valle Divedro.

Qui, le abbondanti intense del 29 giugno 2024 avevano causato, nel territoio del Comune di Varzo, un dissesto sull’asta torrentizia del rio Croso, situazione che aveva interessato anche il ponte della strada che collega San Domenico alla località Ponte Campo. Era scattata un'ordinanza sindacale per ripristinare la viabilità tra San Domenico e Ponte Campo e per garantire funzionalità idraulica del ponte sul rio. Quel giorno 123 persone erano anche rimaste bloccate all’alpe Veglia. Ora l'amministrazione comunale di Varzo ha approvato il progetto esecutivo finale dell'intervento.

''Si tratta di un ulteriore intervento dopo quelli già fatti in precedenza sul rio, zona colpita non solo lo scorso giugno ma anche da un altro precedente nubigrafgio '' afferma l'assessore varzese Mauro Tiboni. ''Questi ultimi lavori - aggiunge - serviranno anche a mettere in sicurezza la zona di Nembro che era a rischio''. Un gruppo di case ai piedi della salite per Veglia, che vengono utilizzate molto sia nel periodo invernale che d'estate. E che andavano protette.