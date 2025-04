Cinema Corso: arrivano sul grande schermo storie che incantano, spaventano e fanno sognare

Il Cinema Corso apre le porte a una settimana speciale con tre film imperdibili: l’horror ad alta tensione Until Dawn – Fino all’Alba, il leggendario concerto senza pubblico Pink Floyd at Pompeii, e l’avventura dolcissima per tutta la famiglia Moon il Panda. Un mix perfetto di generi per soddisfare ogni spettatore, tra suspense, musica e tenerezza.

UNTIL DAWN – FINO ALL’ALBA

Regia: David F. Sandberg

Genere: Horror, Thriller

Cast: Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell, Michael Cimino, Ella Rubin, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Willem van der Vegt

Cosa accade quando il tempo si piega all’orrore?

In Until Dawn – Fino all'Alba, un gruppo di amici si ritrova in un rifugio tra le montagne per commemorare la misteriosa scomparsa di Melanie, sorella di Clover (interpretata da Ella Rubin). Ma ciò che doveva essere un momento di ricordo, si trasforma in un incubo: un assassino mascherato li perseguita... e ogni volta che vengono uccisi, la notte ricomincia.

Intrappolati in un loop temporale, i protagonisti devono scoprire come rompere il ciclo prima che le possibilità si esauriscano. Un horror adrenalinico che mescola suspense e sovrannaturale, firmato dal regista di Lights Out e Annabelle: Creation.

Proiezioni:

Giovedì 24 aprile – 20:30

Venerdì 25 aprile – 20:30

Sabato 26 aprile – 20:30

Domenica 27 aprile – 20:30

Lunedì 28 aprile – 20:30

PINK FLOYD AT POMPEI

Regia: Adrian Maben

Genere: Documentario, Musicale

Con: David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright

Un evento unico nella storia della musica: i Pink Floyd tra le rovine di Pompei, nell’ottobre del 1971.

Senza pubblico, solo musica e storia che si fondono in un’esperienza visiva e sonora leggendaria. Brani cult come “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” e “One of These Days” vibrano tra pietre antiche e cieli aperti, arricchiti da immagini mozzafiato e contenuti inediti dagli Abbey Road Studios, durante le prime fasi di lavorazione di The Dark Side of the Moon.

Proiezioni:

Giovedì 24 aprile – 20:30

Venerdì 25 aprile – 17:30 / 20:30

Sabato 26 aprile – 17:30 / 20:30

Domenica 27 aprile – 17:30 / 20:30

Lunedì 28 aprile – 20:30

MOON IL PANDA – UN’AMICIZIA INDIMENTICABILE

Regia: Gilles de Maistre

Genere: Family, Avventura

Età consigliata: Film adatto a tutti

Un viaggio emozionante tra le foreste del Sichuan.

Il giovane Tian incontra Moon, un cucciolo di panda, e insieme vivono un’avventura che celebra la natura, il rispetto e la forza dell’amicizia.

Un film toccante per tutta la famiglia, da non perdere!

Proiezioni:

Venerdì 25 aprile – 17:30

Sabato 26 aprile – 17:30

Domenica 27 aprile – 17:30