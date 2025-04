"Terre Alte", rimandato l'incontro con l'alpinista Krzysztof Wielicki

Alla luce del lutto nazionale proclamato dal governo in seguito alla morte di Papa Francesco, l'incontro con l'alpinista polacco Krzysztof Wielicki in programma sabato 26 aprile presso l'Ossola Outdoor Center è rimandato al mese di maggio.

L’appuntamento è il primo della rassegna “Terre Alte”, incontri con le montagne d’Europa. L’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola e il periodico di cultura alpina “Il Rosa” promuovono nel 2025 un ciclo di incontri con la cultura alpina e con donne e uomini che sono protagonisti del vivere in montagna in anni di grandi cambiamenti climatici e sociali. Sette mesi e sette incontri per cogliere sguardi nuovi su un mondo in rapida e profonda trasformazione.