Ciclismo, Soldarini terzo in volata a Venasca

Terzo posto per Soldarini (Pedale Ossolano) nella gara per Allievi svoltasi a Venasca (Cuneo) e valida per il Gran Premio Liberazione, Soldarini, entrato nella fuga a sei, è stato preceduto nella volata finale partita all'ultimo chilometro da Jacopo Galfre (Vigor Cyclign Team) e da Filippo Cometto (Esperia Piasco),

Oltre al buon terzo posto di Soldarini da segnalare la grande gara del portacolori del Pedale, Daniel Passello che nella prima parte della gara ha dato vita con altri due corridori ad una fuga a tre che ha raggiunto anche un distacco di 50 secondi; Passello si è piazzato al 12°, davanti a Davide Fighetti 13°, Sergio Globo 21°, Vittorio La Fata 24°, Eric Venturini 28° e Riccardo Colombo 34°.