Il drago blu e arancione di Cattagna conquista il Palio degli Asini 2025 FOTO E VIDEO

È il drago blu e arancione della frazione Cattagna a trionfare nella XV edizione del Palio degli Asini di Varzo, disputata nel pomeriggio di domenica 27 aprile. Una gara combattutissima ha visto Cattagna tagliare il traguardo per prima, seguita a pochi secondi di distanza dagli "asini" della frazione Colla, mentre Coggia ha conquistato il terzo gradino del podio.

La giornata di festa era iniziata già dal mattino, con la tradizionale vendita di azalee organizzata dal Gruppo Alpini Varzo/Trasquera. Dopo la Santa Messa solenne, la processione del Santo Patrono ha attraversato le vie del paese, accompagnata dal Corpo Musicale Varzese e dalle associazioni locali. A mezzogiorno e mezzo, spazio al gusto con l'aperitivo di San Giorgio e il pranzo "Varzo e la Tradizione", dove protagonisti sono stati i sapori tipici del territorio come i cuchèt e la pasta rustia alla varzese.

Nel pomeriggio, prima della competizione, si è svolto "Bande in festa", un momento musicale animato dal Corpo Musicale Varzese insieme alla Banda di Ernen, gemellata con la cittadina svizzera. Poi, tutte le frazioni hanno sfilato per le vie del paese, pronte a contendersi la vittoria in una delle gare più particolari e sentite della zona.

Il Palio degli Asini di Varzo, nato ufficialmente il 2 marzo 2007, è una sfida unica nel suo genere: squadre di frazionisti, ciascuna con un "asino varzese" — un compaesano di peso compreso tra i 91 e i 100 chilogrammi — trasportato su una barella. Tutti i partecipanti indossano le immancabili orecchie d'asino, che devono rimanere saldamente al loro posto per evitare la squalifica. Le posizioni di partenza, quest'anno, erano state stabilite grazie alle qualifiche disputate giovedì scorso.

Una folla festosa ha accompagnato con applausi e incitamenti ogni momento della corsa, rendendo il Palio un evento ancora una volta capace di celebrare al meglio lo spirito di comunità, la tradizione e la voglia di stare insieme.