Squalifica al Palio degli Asini di Varzo: trionfa Colla FOTO

Colpo di scena al Palio degli Asini di Varzo: la frazione Cattagna, che aveva tagliato per prima il traguardo, è stata squalificata. Dopo un'attenta e lunga discussione, i giudici di gara hanno deciso per l'esclusione di Cattagna a causa di un'irregolarità avvenuta nella zona di cambio dei portantini. Alcuni concorrenti della frazione, infatti, non si trovavano all'interno della loro area assegnata, ostacolando così gli altri partecipanti.

In seguito alla squalifica, la vittoria è andata alla frazione di Colla, seguita da Coggia al secondo posto e Bertonio al terzo.