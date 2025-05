Legge di riordino, Vignale: “Mi auguro conclusione rapida in Commissione”

In Commissione Bilancio, presieduta da Roberto Ravello, è proseguito l’esame del disegno di legge 73 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale”, con la votazione a maggioranza di 28 articoli. L’assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Gian Luca Vignale, ha auspicato che il testo possa essere votato in Commissione evitando di richiamarlo in Aula.

Il provvedimento, che modifica un certo numero di norme, si compone di 55 articoli. Da parte dei gruppi di maggioranza e di opposizione sono stati presentati al momento 127 emendamenti. Nella precedente seduta erano stati approvati sedici articoli.

Sulle questioni metodologiche sono intervenuti Daniele Valle e Gianna Pentenero (Pd), Andrea Cerutti (Lega), Sarah Disabato (M5s) e Alice Ravinale (Avs).

La Commissione ha quindi deciso di approvare a maggioranza restanti ventotto articoli che non prevedevano emendamenti, al fine di approfondire quelli di impatto prettamente politico.