Cronoscala Coiro Piani Audi, buoni piazzamenti per il Pedale Ossolano

Sesto posto per Lorenzo Soldarini, decimo per Edoardo Ietta, ventisettesimo per Gabriele Ponti e trentaduesimo per Sergio Globo. Questi i piazzamenti dei ragazzi del Pedale Ossolano alla cronoscalata Coiro Piani Audi in programma ieri sulla distanza di poco oltre i 5 chilometri. Cronoscalata vinta da Samuele Brustia del Madonna di Campagna.