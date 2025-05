A Preglia una messa a suffragio di Marinella Angela Franchini

Sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Preglia il 21 maggio alle 18 una messa a suffragio della professoressa Marinella Angela Franchini morta lo scorso anno il 19 agosto a Torino.

La professoressa era prima cugina del celebre divulgatore televisivo Piero Angela morto nel 2022. I parenti che abitano in Ossola fanno celebrare la messa in suo ricordo.

Marinella Angela Franchini è stata professoressa ordinaria di Mineralogia all'Università di Torino autrice di diversi saggi sui minerali diffusi in Piemonte, spesso veniva in Ossola a far visita ai parenti.