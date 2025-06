Musica, fede e comunità per la Festa patronale dei Santi Pietro e Paolo

È tutto pronto per la Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Crevoladossola. L’edizione 2025 si articolerà in tre giornate, da venerdì 27 a domenica 29 giugno, con un programma che intreccia momenti di svago, spiritualità e forte identità territoriale.Il via ufficiale venerdì sera, nel piazzale della Scuola Materna di via San Cristoforo, con una serata dedicata ai più giovani e non solo.

Dalle ore 20 sarà attivo il punto ristoro con le immancabili salamelle e patatine, seguito alle 21.30 dal coinvolgente DJ set di Garro & Mella, che darà il via alle danze e all’atmosfera festosa.Sabato 28 giugno il clima cambia registro e si fa più intimo e contemplativo. Alle 20.30, nella suggestiva chiesetta della frazione Fabbrica, si terrà il concerto d’organo del maestro Andrea Verrando, che farà risuonare le note dello strumento recentemente restaurato.

Un’occasione per valorizzare il patrimonio musicale e sacro del territorio.La giornata più attesa sarà domenica 29 giugno, cuore della festa religiosa. A partire dalle 18, nel centro del paese, sarà offerto un apericena comunitario aperto a tutti. Alle 20.30 il ritrovo sarà in via dei Silva per dare avvio alla solenne processione verso la Chiesa Parrocchiale, accompagnata dallo stendardo, dalle reliquie dei Santi Patroni e dal Corpo Musicale di Crevoladossola.

La Messa solenne delle 21.00 sarà il momento centrale delle celebrazioni, seguita dal tradizionale rito della benedizione delle frazioni di Crevola, impartita simbolicamente dai quattro angoli della chiesa.Una tre giorni che rinnova il legame profondo tra la popolazione e le sue radici religiose e culturali, con una festa che sa unire generazioni diverse attorno ai valori della condivisione e della tradizione.