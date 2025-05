"Lezione di odio": si parla di bullismo e cyberbullismo al nuovo SottoSopra Open Studio

È in programma per venerdì 23 maggio alle 19.00 l’evento “Lezione di odio”, che si tiene presso SottoSopra Open Studio, una nuova realtà culturale da poco inaugurata a Domodossola, in via Amendola 3.

La serata è dedicata a bullismo e cyberbullismo. Si aprirà con la proiezione del cortometraggio “The tip oh the iceberg”, scritto e diretto dal regista domese Luca Costale, che dialogherà poi con la psicologa e terapeuta Tania Micaela Cordone per analizzare il fenomeno e fornire strumenti concreti di comprensione e intervento.

SottoSopra Open Studio è un nuovo spazio, gestito da Martina Bianchetti, nato con lo scopo di ospitare idee e progetti culturali che ognuno può proporre, con incontri su diversi temi: dalla crescita personale alla violenza di genere, da dibattiti sull'attualità a workshop teatrali, ma anche serate dedicate a giochi da tavola o letture di libri.

L’evento “Lezione di odio” è aperto a tutti: studenti, genitori, educatori, insegnanti, operatori del settore ma anche a tutta la cittadinanza.