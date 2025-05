Presentazione dei corsi estivi Intensivi di Inglese e Tedesco

Venerdì 23 maggio alle ore 19:00, presso la Sala storica della Società di Mutuo Soccorso in via Teatro 1 in Domodossola, l’insegnante Thomas Richter presenterà i nuovi corsi estivi intensivi di lingua inglese, uno base di 28 ore complessive con inizio dal 9 giugno fino al 24 luglio che si terrà nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 16,45 alle 18,45 e un corso avanzati di 28 ore con inizio dal 10 giugno fino al 25 luglio nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 16,45 alle 18,45.



Seguirà alle ore 20,00 la presentazione dei corsi intensivi di lingua tedesca, uno base A1.1 con durata di 56 ore su tre giorni settimanali con inizio dal 9 giugno al 25 luglio. I giorni interessati saranno lunedì e venerdì dalle ore 19,00 alle 21,30 e il mercoledì dalle ore 19,00 alle ore 22,00.

Il corso di tedesco avanzato A1.2 – A2.2 con durata di 35 ore, inizierà a partire dal 10 giugno al 24 luglio, nei giorni di martedì e giovedì dalle 19,00 alle 21,30.



Durante l’incontro si daranno tutte le informazioni necessarie a chi fosse interessata/o a partecipare.



A tutti i partecipanti sarà fornito il materiale didattico e, a fine corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza.



Per maggiori informazioni si può contattare il responsabile dei corsi Sig. Richter, al n. 346.8072902 o inviare una mail a: info@ponte-fra-lingue.info