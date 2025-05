Playoff Prima Categoria, vince il Gravellona San Pietro

Si è giocata domenica la prima giornata della seconda fase dei playoff di Prima Categoria, che vedeva il Gravellona San Pietro impegnato in casa contro i torinesi del Banchette Colleretto.

Al “Boroli” va in scena una partita a senso unico, con gli arancioneri subito in vantaggio al quarto d’ora con Denicola. Gli ospiti non riescono a perforare l’attenta retroguardia di casa, così sono ancora i tocensi a chiudere i conti nella ripresa, grazie al rigore di Fioretti e al sigillo finale di Sghedoni: finisce 3-0.

Gli uomini di Agostini con questo risultato fanno un grosso passo avanti nel loro cammino verso la Promozione, portandosi in testa al quadrangolare insieme alla Sportiva Nolese, vittoriosa 1-0 in casa contro il Pianezza.

Prossimo impegno per gli arancioneri domenica 1° giugno, proprio in casa dei torinesi del Pianezza, in una sfida che potrebbe già essere decisiva per la promozione.

Per la Terza Categoria, la Pregliese è scesa in campo per l’ultima partita della seconda fase playoff. Sul campo neutro di Lumellogno, gli uomini di Lipari dovevano per forza battere gli alessandrini del Luese Cuccaro, e lo hanno fatto con un netto 3-0 che porta le firme di Stucchi, Alemanno e Cantiello. Purtroppo però non è arrivato un risultato favorevole nell’altra sfida tra San Rocco e Rocca Grimalda, la vittoria degli alessandrini regala a questi ultimi il primo posto nel quadrangolare e la possibile di giocare l’ultimo spareggio per l’accesso in Seconda.

Finisce qui la stagione dei gialloverdi, che dunque non ottengono l’agognata promozione sul campo, ma che paiono intenzionati a presentare domanda di ripescaggio: se così fosse un posto in Seconda Categoria sarebbe quasi sicuro, visto l’ottimo cammino degli ossolani in questi playoff.