Pannelli solari allo stadio Poscio e a Tappia

Pannelli solari sullo stadio Poscio e vicino alla chiesa di Tappia.

Il Comune di Villadossola ha approvato il progetto di fattibilità per la posa di pannelli solari sugli impianti sportivi di via Poscio. L’intervento vede una spesa 70.000 euro garantiti dai fondi ex Pnrr.

Inoltre il Comune ha autorizzato la parrocchia di San Giuseppe del villaggio operario ad installare una struttura metallica destinata al sostegno di pannelli fotovoltaici sul muro di contenimento nella zona parcheggio della frazione Tappia, in prossimità alla chiesa di S. Zenone. Manufatto di contenimento che è di proprietà del Comune di Villadossola.