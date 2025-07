''Al lavoro per mettere a norma le teleferiche di montagna''

‘’Stiamo vedendo con l’assessore Marco Gallo (responsabile per lo Sviluppo e promozione della montagna ndr) di fare un bando per aiutare i consorzi e i comuni a mettere a norma questi impianti’’.

Chi parla è il sottosegretario regionale Alberto Preioni, ora anche nuovo responsabile regionale del dipartimento “Politiche per le Aree Montane” della Lega, al quale abbiamo chiesto a che punto è la regolarizzazione delle teleferiche di montagna, problema sorto dopo la disgrazia avvenuta nel luglio 2024 e costata la vita ad una turista, precipitata in un burrone.

Nel febbraio scorso più di 70 tra sindaci e amministratori locali avevano preso parte ad un incontro in provincia per discutere proprio il problema delle teleferiche di montagna, che in tutto il Vco risultano essere per la gran parte abusive o non a norma. I controlli avevano appurato che il 90 per cento degli impianti non era a norma.

‘’E’ un argomento che riguarda tutte la regione - dice Preioni – ma le maggiori criticità sono proprio nel Verbano Cusio Ossola. Diversi consorzi hanno fatto stilare un piano per capire cosa serva per mettere in regola gli impianti’’.

Sul tema anche il presidente della Provincia ammette che ci si sta muovendo. Dice Alessandro Lana: ‘’Col sindaco di Vanzone abbiamo incontrato l’assessore Gallo che si è dimostrato molto disponibile a trovare la formula per stanziare dei fondi per iniziare a dare una mano a chi vuole iniziare a sistemare e teleferiche. Con alcuni tecnici si è stanno cercando delle formule per riuscire a metterle e noma con cifre anche ragionevoli. Noi abbiamo suggerito di far passare questi fondi attraverso i Gal perché sarebbe meglio a livello di operatività’’.