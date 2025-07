Rally Valli Ossolane, cresce l'attesa per la 61esima edizione

Si respira un clima di grande fermento in vista dell’accensione dei motori della 61ª edizione del Rally Valli Ossolane, che da venerdì 18 a domenica 20 luglio richiamerà il meglio del Trofeo Italiano Rally sulle strade del Verbano Cusio Ossola. Un evento che promette di offrire una vera cartolina del territorio, con il suggestivo scenario del Lago Maggiore protagonista assoluto, valorizzato al massimo dalla struttura organizzativa di New Turbomark Rally Team, da sempre attenta a esaltare le peculiarità che rendono questa competizione un fiore all’occhiello del panorama rallistico nazionale.

Le iscrizioni chiuderanno ufficialmente venerdì 11 luglio, ma già oggi si contano oltre cento adesioni, segno tangibile dell’interesse e dell’entusiasmo che accompagnano questa gara. Ampia è la soddisfazione espressa dagli amministratori locali, che vedono nel rally non solo una competizione sportiva di alto livello, ma soprattutto un’opportunità preziosa di promozione per le eccellenze del territorio e per la sua immagine a livello nazionale.

Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, ha dichiarato: "Domodossola si prepara ad accogliere con entusiasmo l’arrivo della 61ª edizione del Rally Valli Ossolane, resa quest’anno ancora più prestigiosa dalla validità per il Trofeo Italiano Rally. Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per valorizzare e promuovere il nostro territorio. Non è solo una gara, ma una vera festa che unisce sport, tradizione e passione, richiamando appassionati, famiglie e visitatori da tutta Italia. Ringrazio gli organizzatori, i volontari e le forze dell’ordine per il lavoro prezioso e invito tutti a vivere l’evento nel segno della sicurezza e del rispetto."

Anche il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, si è detto entusiasta: "Il Rally Valli Ossolane è un’eccellenza e la promozione a gara di Trofeo Italiano Rally ne è la conferma. Siamo felici di ospitare la partenza, un segnale forte di unione del territorio anche attraverso eventi importanti. Il nostro intento è collaborare sempre più strettamente con le altre amministrazioni, le aziende e i privati per valorizzare Baveno come destinazione turistica a tutto tondo."

Il sindaco di Druogno, Marco Zanoletti, ha sottolineato il valore della prova speciale organizzata nel suo Comune: "Siamo soddisfatti del salto di categoria del rally. La prova spettacolo di Druogno, soprattutto con l’edizione notturna e l’aggiunta di un ulteriore passaggio, rappresenta una grande attrattiva per la valle e per il pubblico. Da sempre crediamo nel rally come strumento di promozione e comunicazione del territorio''.

Infine, il sindaco di Pieve Vergonte, Maria Grazia Medali, ha evidenziato l’importanza della prova locale Fomarco: "Questa prova ha una lunga storia di successi e ora assume un rilievo ancora maggiore. Ho subito dato la mia disponibilità e siamo felici di partecipare a un momento di aggregazione così importante, con l’obiettivo di far conoscere al meglio il nostro territorio in tutta Italia."