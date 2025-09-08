Ciclismo, Ietta vince il Giro del Valdarno

Prima il terzo posto alla cronometro del trofeo Scalatore Valle Imagna-trofeo Giancarlo Rota, , poi la vittoria al Piccolo Giro del Valdarno, svoltosi domenica a Figline Valdarno. Un bel fine settimana per Edoardo Ietta del Pedale Ossolano. L’allievo ha vinto alla media di 37,83 km/h, battendo dopo 86,5 chilometri Laerte Scappini (Iperfinish) di 18’’ e lasciando il gruppo a 18’’. Una gara impegnativa, con 36 arrivati su 73 partenti
