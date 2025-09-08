 / Calcio

Prima categoria: Feriolo, Cannobiese e Omegna vincono all’esordio

Pareggi e risultati altalenanti per le altre formazioni: Vogogna-Esio Verbania 3-3, Cameri-Virtus Villadossola 2-2 e altri match equilibrati nella prima giornata

Esordio equilibrato nel Girone A di Prima Categoria: su otto partite, solo tre squadre vincono, e una sola tra le mura amiche. Feriolo supera il Sizzano 2-0 grazie a Ramponi e Zonca, mentre la Cannobiese si impone in trasferta sulla Varzese con una doppietta di Progni. L’Omegna regola la neo promossa Dormelletto Comignago con il gol di Denicola.

Pareggi ricchi di emozioni tra Vogogna ed Esio Verbania (3-3), Cameri e Virtus Villadossola (2-2), Bagnella e Romagnano (1-1), Quaronese e Momo (1-1) e Agrano e Carpignano (1-2). La prima giornata lascia quindi intravedere un campionato combattuto e imprevedibile.

