Prima categoria: Feriolo, Cannobiese e Omegna vincono all’esordio

Esordio equilibrato nel Girone A di Prima Categoria: su otto partite, solo tre squadre vincono, e una sola tra le mura amiche. Feriolo supera il Sizzano 2-0 grazie a Ramponi e Zonca, mentre la Cannobiese si impone in trasferta sulla Varzese con una doppietta di Progni. L’Omegna regola la neo promossa Dormelletto Comignago con il gol di Denicola.

Pareggi ricchi di emozioni tra Vogogna ed Esio Verbania (3-3), Cameri e Virtus Villadossola (2-2), Bagnella e Romagnano (1-1), Quaronese e Momo (1-1) e Agrano e Carpignano (1-2). La prima giornata lascia quindi intravedere un campionato combattuto e imprevedibile.