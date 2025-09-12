Coppa Italia: vince la Juventus Domo, pari per tra Gravellona e Ornavassese

De Ponti , Suppa e una doppietta di Suppa danno alla Juventus Domo la vittoria nel ritorno di Coppa. I gramata, dopo la sconfitta (1-0) a Piedimulera, ribaltano il risultato con un 4 a 2 che piega i gialloblu, andati in gol con Della Vedova ed Elca.

Finisce in parità Gravellona San Pietro-Ornavassese. All’andata vinsero i neri 2 a 1. Giovedì sera il pari nel ritorno, firmato da Martinella e Cabrini per i padroni di casa e da Piana e Fodrini per gli ospiti.

In Prima Categoria, Coppa Piemonte, la Virtus Villa passa (4-1) a Vogogna. Per i biancocelesti reti di Pasi, Ferrera, Gallo, Rossi, per i biancoverdi rete di Specolizzi. La Virtus guida la classifica con 3 punti, dietro Varzese e Vogogna con 1 punto.

Nl girone 2 netto successo (4-0) del Feriolo sull’Esio Verbania: doppietta di Hado, poi Balestroni e Zonca.