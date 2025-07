Si scontrano due moto in Canton Ticino: gravissimo un italiano

Incidente in Canton Ticino, ferito un italiano. E' successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, a Castione, nel Bellinzonese. Qui, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, un 63enne scooterista italiano, domiciliato nella regione, circolava su via San Bernardino in direzione di Arbedo.

Stando a una prima ricostruzione, e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto all'altezza di Carrale di Bergamo vi è stata una collisione con un 14enne scooterista cittadino svizzero, pure della regione, che usciva da Carrale di Bergamo in direzione di Lumino, sita alla destra del 63enne.

A seguito dell'urto, sono caduti entrambi gli scooteristi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e della Rega, che, dopo aver prestato le prime cure ai protagonisti, hanno trasportato in elicottero all'ospedale il 63enne mentre l'altro in ambulanza all'Ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 63enne avrebbe riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita e il giovane avrebbe riportato ferite lievi.