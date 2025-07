Rally Valli Ossolane: si accendono i motori, 129 equipaggi pronti al via per una edizione da record

Tutto è pronto per una delle gare più attese del panorama rallistico: il 61esimo Rally delle Valli Ossolane si presenta quest’anno con numeri da record, ben 129 equipaggi iscritti, tra cui 32 vetture Rally2 e due WRC Plus, pronti a sfidarsi sui suggestivi e impegnativi percorsi della provincia.

Nella mattinata di oggi, sabato 19 luglio, prende il via lo shakedown, il classico test in cui i piloti potranno mettere alla prova le proprie vetture in un tratto chiuso al traffico. Dalle 8:30 alle 13:30 a Trontano gli appassionati potranno assistere ai passaggi delle vetture.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16:31, la cerimonia di partenza sarà ospitata da Baveno, da Piazza IV Novembre, da dove i concorrenti si lanceranno su tre prove speciali. La prima sarà la lunga e tecnica “Cannobina” di quasi 24 km, seguita da un riordinamento a Malesco e dal parco assistenza a Piedimulera. La giornata si concluderà con la spettacolare prova notturna della “Cannobina” e la breve “Zinox Laser – Druogno” da 1,6 km.