Gli autovelox operative in Piemonte fino a domenica 24 marzo

La Polizia di Stato rende note le tratte stradali dove, nel corso della settimana, saranno attivi i controlli elettronici della velocità.
L’iniziativa punta a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti e sull’adozione di comportamenti di guida responsabili, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade e ridurre il rischio di incidenti. Mantenere una velocità adeguata alle condizioni del traffico e della carreggiata è infatti essenziale per tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti. Di seguito le postazioni previste nei prossimi giorni.
18/05/2026
Autostrada A06 Torino-Savona – CN
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO
A32 Torino-Bardonecchia – TO
A33 Asti-Cuneo – CN
A4 Torino-Milano – NO
A8 – NO
SS10 Padana Inferiore – AT
SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN
SS21 del Colle della Maddalena – CN
SS231 di Santa Vittoria – CN
SS28 del Colle di Nava – CN
SS32 Ticinese – NO
SS703 Tangenziale Est Novara – NO
SS704 Tangenziale di Mondovì – CN
SS23 Colle Sestriere – TO
SP12 Fondovalle Tanaro – CN
SP229 Lago d’Orta – NO
SP299 di Alagna – NO
SP3 Sant’Albano Stura – CN
SP422 di Valle Macra – CN
SP661 delle Langhe – CN
SP662 di Savigliano – CN
SP702 Tangenziale Bra – CN
SP53 San Giorgio Canavese – TO
19/05/2026
Autostrada A06 Torino-Savona – CN
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO
A32 Torino-Bardonecchia – TO
A33 Asti-Cuneo – CN
A21 Torino-Piacenza – AT
A8 – NO
SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN
SS21 del Colle della Maddalena – CN
SS231 di Santa Vittoria – CN
SS28 del Colle di Nava – CN
SS32 Ticinese – NO
SS703 Tangenziale Est Novara – NO
SS704 Tangenziale di Mondovì – CN
SS758 Masserano-Mongrando – BI
SS33 del Sempione – VB
SS23 Colle Sestriere – TO
SP12 Fondovalle Tanaro – CN
SP229 Lago d’Orta – NO
SP299 di Alagna – NO
SP3 Sant’Albano Stura – CN
SP422 di Valle Macra – CN
SP661 delle Langhe – CN
SP662 di Savigliano – CN
SP702 Tangenziale Bra – CN
SP53 San Giorgio Canavese – TO
20/05/2026
Autostrada A06 Torino-Savona – CN
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO
A32 Torino-Bardonecchia – TO
A33 Asti-Cuneo – CN
A4 Torino-Milano – NO
A21 – AL
A8 – NO
SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN
SS21 del Colle della Maddalena – CN
SS231 di Santa Vittoria – CN
SS28 del Colle di Nava – CN
SS32 Ticinese – NO
SS456 del Turchino – AT
SS703 Tangenziale Est Novara – NO
SS704 Tangenziale di Mondovì – CN
SS758 Masserano-Mongrando – BI
SS23 Colle Sestriere – TO
SP12 Fondovalle Tanaro – CN
SP229 Lago d’Orta – NO
SP299 di Alagna – NO
SP3 Sant’Albano Stura – CN
SP422 di Valle Macra – CN
SP661 delle Langhe – CN
SP662 di Savigliano – CN
SP702 Tangenziale Bra – CN
SP53 San Giorgio Canavese – TO
21/05/2026
Autostrada A06 Torino-Savona – CN
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO
A33 Asti-Cuneo – CN
A4 Torino-Milano – NO
A8 – NO
SS21 del Colle della Maddalena – CN
SS231 di Santa Vittoria – CN
SS28 del Colle di Nava – CN
SS32 Ticinese – NO
SS32 Torino-Bardonecchia – TO
SS703 Tangenziale Est Novara – NO
SS704 Tangenziale di Mondovì – CN
SS706 Tangenziale di Asti – AT
SS758 Masserano-Mongrando – BI
SS23 Colle Sestriere – TO
SP12 Fondovalle Tanaro – CN
SP229 Lago d’Orta – NO
SP299 di Alagna – NO
SP3 Sant’Albano Stura – CN
SP422 di Valle Macra – CN
SP661 delle Langhe – CN
SP662 di Savigliano – CN
SP702 Tangenziale Bra – CN
SP53 San Giorgio Canavese – TO
22/05/2026
Autostrada A06 Torino-Savona – CN
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO
A33 Asti-Cuneo – CN
A4 Torino-Milano – NO
A8 – NO
SS10 Padana Inferiore – AT
SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN
SS21 del Colle della Maddalena – CN
SS231 di Santa Vittoria – CN
SS28 del Colle di Nava – CN
SS32 Ticinese – NO
SS32 Torino-Bardonecchia – TO
SS703 Tangenziale Est Novara – NO
SS704 Tangenziale di Mondovì – CN
SS758 Masserano-Mongrando – BI
SS23 Colle Sestriere – TO
SP12 Fondovalle Tanaro – CN
SP229 Lago d’Orta – NO
SP299 di Alagna – NO
SP3 Sant’Albano Stura – CN
SP422 di Valle Macra – CN
SP661 delle Langhe – CN
SP662 di Savigliano – CN
SP702 Tangenziale Bra – CN
SP53 San Giorgio Canavese – TO
23/05/2026
Autostrada A06 Torino-Savona – CN
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO
A32 Torino-Bardonecchia – TO
A33 Asti-Cuneo – CN
A21 – AL
A8 – NO
SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN
SS21 del Colle della Maddalena – CN
SS231 di Santa Vittoria – CN
SS231 di Santa Vittoria – AT
SS28 del Colle di Nava – CN
SS32 Ticinese – NO
SS703 Tangenziale Est Novara – NO
SS704 Tangenziale di Mondovì – CN
SS758 Masserano-Mongrando – BI
SS23 Colle Sestriere – TO
SP12 Fondovalle Tanaro – CN
SP142 del Biellese – NO
SP229 Lago d’Orta – NO
SP3 Sant’Albano Stura – CN
SP422 di Valle Macra – CN
SP661 delle Langhe – CN
SP662 di Savigliano – CN
SP702 Tangenziale Bra – CN
SP53 San Giorgio Canavese – TO
24/05/2026
Autostrada A06 Torino-Savona – CN
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO
A32 Torino-Bardonecchia – TO
A33 Asti-Cuneo – CN
A21 – AL
A8 – NO
SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN
SS21 del Colle della Maddalena – CN
SS231 di Santa Vittoria – CN
SS28 del Colle di Nava – CN
SS32 Ticinese – NO
SS703 Tangenziale Est Novara – NO
SS704 Tangenziale di Mondovì – CN
SS706 Tangenziale di Asti – AT
SS33 del Sempione – VB
SS23 Colle Sestriere – TO
SP1 delle Grange – VC
SP12 Fondovalle Tanaro – CN
SP229 Lago d’Orta – NO
SP299 di Alagna – NO
SP3 Sant’Albano Stura – CN
SP422 di Valle Macra – CN
SP661 delle Langhe – CN
SP662 di Savigliano – CN
SP702 Tangenziale Bra – CN
SP53 San Giorgio Canavese – TO