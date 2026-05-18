Gli autovelox operative in Piemonte fino a domenica 24 marzo

La Polizia di Stato rende note le tratte stradali dove, nel corso della settimana, saranno attivi i controlli elettronici della velocità.

L’iniziativa punta a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti e sull’adozione di comportamenti di guida responsabili, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade e ridurre il rischio di incidenti. Mantenere una velocità adeguata alle condizioni del traffico e della carreggiata è infatti essenziale per tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti. Di seguito le postazioni previste nei prossimi giorni.

18/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona – CN

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO

A32 Torino-Bardonecchia – TO

A33 Asti-Cuneo – CN

A4 Torino-Milano – NO

A8 – NO

SS10 Padana Inferiore – AT

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN

SS21 del Colle della Maddalena – CN

SS231 di Santa Vittoria – CN

SS28 del Colle di Nava – CN

SS32 Ticinese – NO

SS703 Tangenziale Est Novara – NO

SS704 Tangenziale di Mondovì – CN

SS23 Colle Sestriere – TO

SP12 Fondovalle Tanaro – CN

SP229 Lago d’Orta – NO

SP299 di Alagna – NO

SP3 Sant’Albano Stura – CN

SP422 di Valle Macra – CN

SP661 delle Langhe – CN

SP662 di Savigliano – CN

SP702 Tangenziale Bra – CN

SP53 San Giorgio Canavese – TO

19/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona – CN

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO

A32 Torino-Bardonecchia – TO

A33 Asti-Cuneo – CN

A21 Torino-Piacenza – AT

A8 – NO

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN

SS21 del Colle della Maddalena – CN

SS231 di Santa Vittoria – CN

SS28 del Colle di Nava – CN

SS32 Ticinese – NO

SS703 Tangenziale Est Novara – NO

SS704 Tangenziale di Mondovì – CN

SS758 Masserano-Mongrando – BI

SS33 del Sempione – VB

SS23 Colle Sestriere – TO

SP12 Fondovalle Tanaro – CN

SP229 Lago d’Orta – NO

SP299 di Alagna – NO

SP3 Sant’Albano Stura – CN

SP422 di Valle Macra – CN

SP661 delle Langhe – CN

SP662 di Savigliano – CN

SP702 Tangenziale Bra – CN

SP53 San Giorgio Canavese – TO

20/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona – CN

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO

A32 Torino-Bardonecchia – TO

A33 Asti-Cuneo – CN

A4 Torino-Milano – NO

A21 – AL

A8 – NO

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN

SS21 del Colle della Maddalena – CN

SS231 di Santa Vittoria – CN

SS28 del Colle di Nava – CN

SS32 Ticinese – NO

SS456 del Turchino – AT

SS703 Tangenziale Est Novara – NO

SS704 Tangenziale di Mondovì – CN

SS758 Masserano-Mongrando – BI

SS23 Colle Sestriere – TO

SP12 Fondovalle Tanaro – CN

SP229 Lago d’Orta – NO

SP299 di Alagna – NO

SP3 Sant’Albano Stura – CN

SP422 di Valle Macra – CN

SP661 delle Langhe – CN

SP662 di Savigliano – CN

SP702 Tangenziale Bra – CN

SP53 San Giorgio Canavese – TO

21/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona – CN

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO

A33 Asti-Cuneo – CN

A4 Torino-Milano – NO

A8 – NO

SS21 del Colle della Maddalena – CN

SS231 di Santa Vittoria – CN

SS28 del Colle di Nava – CN

SS32 Ticinese – NO

SS32 Torino-Bardonecchia – TO

SS703 Tangenziale Est Novara – NO

SS704 Tangenziale di Mondovì – CN

SS706 Tangenziale di Asti – AT

SS758 Masserano-Mongrando – BI

SS23 Colle Sestriere – TO

SP12 Fondovalle Tanaro – CN

SP229 Lago d’Orta – NO

SP299 di Alagna – NO

SP3 Sant’Albano Stura – CN

SP422 di Valle Macra – CN

SP661 delle Langhe – CN

SP662 di Savigliano – CN

SP702 Tangenziale Bra – CN

SP53 San Giorgio Canavese – TO

22/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona – CN

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO

A33 Asti-Cuneo – CN

A4 Torino-Milano – NO

A8 – NO

SS10 Padana Inferiore – AT

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN

SS21 del Colle della Maddalena – CN

SS231 di Santa Vittoria – CN

SS28 del Colle di Nava – CN

SS32 Ticinese – NO

SS32 Torino-Bardonecchia – TO

SS703 Tangenziale Est Novara – NO

SS704 Tangenziale di Mondovì – CN

SS758 Masserano-Mongrando – BI

SS23 Colle Sestriere – TO

SP12 Fondovalle Tanaro – CN

SP229 Lago d’Orta – NO

SP299 di Alagna – NO

SP3 Sant’Albano Stura – CN

SP422 di Valle Macra – CN

SP661 delle Langhe – CN

SP662 di Savigliano – CN

SP702 Tangenziale Bra – CN

SP53 San Giorgio Canavese – TO

23/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona – CN

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO

A32 Torino-Bardonecchia – TO

A33 Asti-Cuneo – CN

A21 – AL

A8 – NO

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN

SS21 del Colle della Maddalena – CN

SS231 di Santa Vittoria – CN

SS231 di Santa Vittoria – AT

SS28 del Colle di Nava – CN

SS32 Ticinese – NO

SS703 Tangenziale Est Novara – NO

SS704 Tangenziale di Mondovì – CN

SS758 Masserano-Mongrando – BI

SS23 Colle Sestriere – TO

SP12 Fondovalle Tanaro – CN

SP142 del Biellese – NO

SP229 Lago d’Orta – NO

SP3 Sant’Albano Stura – CN

SP422 di Valle Macra – CN

SP661 delle Langhe – CN

SP662 di Savigliano – CN

SP702 Tangenziale Bra – CN

SP53 San Giorgio Canavese – TO

24/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona – CN

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – NO

A32 Torino-Bardonecchia – TO

A33 Asti-Cuneo – CN

A21 – AL

A8 – NO

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja – CN

SS21 del Colle della Maddalena – CN

SS231 di Santa Vittoria – CN

SS28 del Colle di Nava – CN

SS32 Ticinese – NO

SS703 Tangenziale Est Novara – NO

SS704 Tangenziale di Mondovì – CN

SS706 Tangenziale di Asti – AT

SS33 del Sempione – VB

SS23 Colle Sestriere – TO

SP1 delle Grange – VC

SP12 Fondovalle Tanaro – CN

SP229 Lago d’Orta – NO

SP299 di Alagna – NO

SP3 Sant’Albano Stura – CN

SP422 di Valle Macra – CN

SP661 delle Langhe – CN

SP662 di Savigliano – CN

SP702 Tangenziale Bra – CN

SP53 San Giorgio Canavese – TO