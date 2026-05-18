Si consolida il muro della strada, cambia la viabilità per Toceno fino a fine giugno

Al via i lavori lungo la provinciale 70/b Craveggia. In particolare, prendono il via oggi gli interventi di consolidamento dei muri della strada che collega Santa Maria Maggiore a Toceno, nello specifico nel tratto vicino al ponte di Crana. Per dar corso alle opere fino alla mezzanotte del 26 giugno raggiungere Toceno sarà possibile solo transitando per Craveggia e Vocogno: in pratica ci sarà un allungamento del tragitto e dei tempi di percorrenza e non si escludono disagi. Che dureranno un mese.
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