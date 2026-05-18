Ecco in quali località del Canton Ticino saranno attivi i controlli della velocità nel corso della settimana

La Polizia cantonale e le polizie comunali ricordano che l’eccessiva velocità continua a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o mortali. Per questo viene rinnovato l’appello agli automobilisti affinché rispettino i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada. Con l’obiettivo di prevenire incidenti, nel corso della settimana 21, dal 18 al 24 maggio 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Blenio

Polizia cantonale: Malvaglia, Camperio.

Polizie comunali: Motto, Campo Blenio.

Distretto di Leventina

Polizie comunali: Pollegio.

Distretto di Bellinzona

Polizie comunali: Castione, Giubiasco, Sementina, Claro, Gnosca, Bellinzona.

Distretto di Locarno

Polizie comunali: Ascona, Locarno, Gerra Gambarogno, Gordola, Arcegno, Losone.

Distretto di Lugano

Polizie comunali: Lugano, Molino Nuovo, Bioggio, Bedano, Agno, Lamone, Rivera, Roncaccio, Curio, Magliaso, Vezia, Canobbio.

Distretto di Mendrisio

Polizia cantonale: Novazzano.

Polizie comunali: Chiasso, Mendrisio, Capolago, Balerna.

Controlli della velocità semi-stazionari

Barbengo, Ligornetto.

Dall’elenco restano esclusi i controlli effettuati con vetture civetta e con pistola laser, strumenti utilizzati esclusivamente per contrastare le infrazioni più gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La misura non riguarda inoltre i controlli svolti sulla rete autostradale, come stabilito dal parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Viene comunque riconosciuta alla sola Polizia cantonale la possibilità di effettuare, in casi straordinari, controlli non annunciati finalizzati a reprimere violazioni particolarmente gravi e a garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati potrebbero infine non essere eseguiti per esigenze di servizio o per problemi tecnici.