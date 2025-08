Incidente a Trasquera: scontro tra un tir e una moto, grave un motociclista

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 agosto, si è verificato un grave incidente stradale a Trasquera, che ha coinvolto un tir e una moto. Il motociclista, la cui età non è stata resa nota, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Fonti del 118 fanno sapere che il motociclista non sarebbe in pericolo di vita.