Da Verbania a Crevoladossola per la "Pedalata delle stelle"

Saranno 103 km da Verbania a Crevoladossola e ritorno, lungo quella che diventerà la ciclovia dell'Ossola nella sua interezza. 103 km nel segno della solidarietà, dell'inclusione e naturalmente del benessere. E' la Pedalata delle Stelle Vco 2025 è organizzata per sabato 9 agosto dall’Associazione “A Casa di Alice” di Verbania, con il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e il supporto tecnico di Fiab-Vco. Un evento benefico, ma che vuole anche promuovere la bicicletta come mezzo ecologico e accessibile.

I fondi raccolti tramite le iscrizioni saranno destinati a progetti locali inclusivi, soprattutto il progetto "dattiunamossa", nato da un’idea di Filippo e Daniele, due persone con disabilità, che hanno scoperto la bicicletta come strumento per ritrovare socialità e divertimento, quindi non solo un mezzo di mobilità sostenibile ma anche di connessione sociale. Si organizzano uscite in bicicletta e altri eventi, ai quali possono partecipare davvero tutti, anche e soprattutto le persone con disabilità che possano però condurre una bicicletta.

Il mezzo a due ruote dunque, come strumento per l'inclusione, per conoscere nuove persone e abbattere barriere. "La pedalata delle Stelle Vco 2025", patrocinata da Parco Nazionale Valgrande, Fondazione Comunitaria del Vco e i 14 comuni ossolani attraversati dal percorso, si svolgerà sabato 9 agosto con partenza alle ore 18. Un'avventura cicloturistica con paesaggi mozzafiato toccando i borghi storici lungo il percorso del fiume Toce.